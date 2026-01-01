💜ДНИ МАНХВЫ в нашем аниме-магазине!

Знаете чем отличается манхва от маньхуа? Знаете наперед все истории о попаданцах? Тогда наша новая акция точно создана для вас!

С 14 по 16 апреля скидка 10%* будет действовать на выделенный ассортимент манхвы в наших розничных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди тайтлов на которые действует скидка вы найдете: «Поднятие уровня в одиночку», «Единственный конец злодейки – смерть», «Ее слуга», «Несомненно твой» и многие другие манхвы-бестселлеры!

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК";
• Москва, Чечёрский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл»;
• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. Пражская, ТРЦ «Columbus».

*Скидка распространяется только на выделенный ассортимент в розничных магазинах. Скидка не распространяется на интернет-заказы, предзаказы и последние новинки.

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