Успей забрать новогодние подарки!

Зима уже здесь! Наступил декабрь, а значит Новый год совсем близко! 

А чтобы вы точно успели заполучить все подарки для родных и близких до наступления праздников, мы рекомендуем при оформлении заказа в нашем интернет-магазине выбирать службы доставки СДЭК или Boxberry.
Заказы, оформленные Почтой России, конечно же также продолжают отправляться, однако в связи с традиционной перегруженностью Почты в предновогодний период, сроки доставки могут быть значительно увеличены.

Также напоминаем, что вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой до одного из наших розничных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве!
Приятных покупок!

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