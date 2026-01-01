Успей забрать новогодние подарки!

Зима уже здесь! Наступил декабрь, а значит Новый год совсем близко!



А чтобы вы точно успели заполучить все подарки для родных и близких до наступления праздников, мы рекомендуем при оформлении заказа в нашем интернет-магазине выбирать службы доставки СДЭК или Boxberry.

Заказы, оформленные Почтой России, конечно же также продолжают отправляться, однако в связи с традиционной перегруженностью Почты в предновогодний период, сроки доставки могут быть значительно увеличены.



Также напоминаем, что вы можете оформить заказ с бесплатной доставкой до одного из наших розничных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве!

Приятных покупок!