ДБК: Второй уик-энд 3 и 4 сентября!

Второй уик-энд Дня Бесплатных Комиксов — 3 и 4 сентября!
Синглы, которые ожидают своих новых владельцев:
«Феникс зин 2022»
«Вместе»
«100 лет Marvel» (3 и 4 обложки)
«Конан. Легенда»
«Тишка: спин-офф»
Соответственно, для их получения вам будет необходимо приобрести любой комикс от издательств Комильфо, Рамона, Alpaca, Wizart Comics или КомФедерация.
Интересующий Вас сингл — пишите в комментарии к заказу, если комментарий не будет оставлен, Вам положат сингл соответствующего издательства. 1 комикс в заказе равен одному синглу!
ВНИМАНИЕ! Количество подарков ограничено.