ДБК: Второй уик-энд 3 и 4 сентября!

Второй уик-энд Дня Бесплатных Комиксов — 3 и 4 сентября!

Синглы, которые ожидают своих новых владельцев:

«Феникс зин 2022»

«Вместе»

«100 лет Marvel» (3 и 4 обложки)

«Конан. Легенда»

«Тишка: спин-офф»

Соответственно, для их получения вам будет необходимо приобрести любой комикс от издательств Комильфо, Рамона, Alpaca, Wizart Comics или КомФедерация.

Интересующий Вас сингл — пишите в комментарии к заказу, если комментарий не будет оставлен, Вам положат сингл соответствующего издательства. 1 комикс в заказе равен одному синглу!

ВНИМАНИЕ! Количество подарков ограничено.

