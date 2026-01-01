ДБК: Второй уик-энд 3 и 4 сентября!

Второй уик-энд Дня Бесплатных Комиксов — 3 и 4 сентября!

Синглы, которые ожидают своих новых владельцев:

«Феникс зин 2022»
«Вместе»
«100 лет Marvel» (3 и 4 обложки)
«Конан. Легенда»
«Тишка: спин-офф»

Соответственно, для их получения вам будет необходимо приобрести любой комикс от издательств КомильфоРамонаAlpacaWizart Comics или КомФедерация.

Интересующий Вас сингл — пишите в комментарии к заказу, если комментарий не будет оставлен, Вам положат сингл соответствующего издательства. 1 комикс в заказе равен одному синглу!

ВНИМАНИЕ! Количество подарков ограничено.
 

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