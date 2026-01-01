ДБК: Второй уик-энд 10 и 11 сентября!

Третий уик-энд Дня Бесплатных Комиксов — 10 и 11 сентября!

Вот и наступила финальная неделя нашего праздника. В эти выходные, 10 и 11 сентября вас будет ожидать пак из следующих синглов:
«Судья Дредд. Америка»
«Майор Гром. Трудное детство»
«100 лет Marvel» (5 обложка)
«Техник: начало»
«Люди-пауки II»
«Альманах "Комфедерации" 2022»

Соответственно, для их получения вам будет необходимо приобрести любой комикс от издательств КомильфоКомФедерацияРамонаMolot ComicsBUBBLE или Зодиак.

Интересующий Вас сингл — пишите в комментарии к заказу, если комментарий не будет оставлен, Вам положат сингл соответствующего издательства. 1 комикс в заказе равен одному синглу!

ВНИМАНИЕ! Количество подарков ограничено.

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