ДБК: Первый уик-энд 27 и 28 августа!

Первый уик-энд Дня Бесплатных Комиксов — 27 и 28 августа.

Синглы, которые ожидают своих новых владельцев:

⭐ «Человек-паук. История жизни. Ежегодник»
⭐ «Основатель тёмного пути. Маньхуа. Глава 1»
⭐ «100 лет Marvel» (2 обложки из 5)
⭐ «Современный Человек-паук №160»
⭐ «Падение Ельцина с моста 2»
⭐ «Благословение Небожителей. Глава 1»

Для их получения вам будет необходимо приобрести любой комикс от издательств «Комильфо», «Рамона», «Зодиак», «Терлецки комикс» или «КомФедерация». Оформив заказ с 27 по 28 августа включительно (с 00:01 субботы и до 24:00 воскресенья). Интересующий Вас сингл — пишите в комментарии к заказу, если комментарий не будет оставлен, Вам положат сингл соответствующего издательства. 1 комикс в заказе равен одному синглу!

ВНИМАНИЕ! Количество подарков ограничено.
 

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