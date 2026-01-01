⚡Дарим 500 рублей на покупки!

Воспользуйтесь своей бонусной картой, на которую мы начислили дополнительные 500 рублей*, при покупке самых интересных аниме-товаров по любимым фандомам!
Как использовать бонусы?
• Посетите один из наших розничных аниме-магазинов в Москве или Санкт-Петербурге;
• Выберите свои подарки из сотни уникальных позиций по популярным тайтлам;
• Воспользуйтесь бонусной картой при оплате покупки на кассе.
Обращаем внимание, что бонусы будут действовать до 6 апреля включительно, после чего ими будет невозможно воспользоваться.
Желаем вам самых хороших покупок и ждем в гости! (✧∀✧)/
*Бонусные 500 рублей начислены на карты всех участников программы лояльности зарегистрированных до 03.04.2025 включительно. Данные средства можно потратить на любую покупку только в розничных магазинах "Xl Media". Баллы можно списывать согласно правилам программы.