🎪 CLOWN SALE 🎪

Вышли все книги из предзаказа! 
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В честь 1 апреля, которое наступит уже завтра, наш аниме-магазин объявляет о начале CLOWN SALE! 

С 1 по 6 апреля вы сможете воспользоваться скидкой 15%* на выделенный ассортимент манги в жанре «комедия» (и не только) в офлайн магазинах Xl Media.

Акция начнется уже завтра в розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге! 

Среди серий манги, на которые действует скидка, вы найдете: «Сейлор Мун», «Крутой учитель Онидзука», «Путь домохозяина», «Необъятный океан», «Не дразни меня, Нагаторо-сан!» и множество других любимых читателями тайтлов!

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК";
• Москва, Чечёрский проезд, 51, ТРЦ «Бутово Молл»;
• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. Пражская, ТРЦ «Columbus».

*Скидка распространяется только на специальный ассортимент товаров в розничных магазинах XI Media. Скидка не применяется к интернет-заказам, новинкам и предзаказам.

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