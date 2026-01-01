Меняем формат поддержки для вашего удобства!

Важное обновление от команды Xl Media



Дорогие наши клиенты!

Мы всегда стремимся сделать наше общение максимально удобным и эффективным для вас. Чтобы гарантировать качественную обработку каждого обращения, мы приняли решение отключить телефонную линию поддержки.



Почему это важно?

• Консолидация обращений – все вопросы фиксируются и не теряются

• Быстрая обработка – онлайн-заявки решаются в приоритетном порядке

• Удобство – вы можете написать в любое время, не дожидаясь ответа оператора



Как с нами связаться?

Электронную почту: info@xlm.ru

Сообщения нашей группы ВКонтакте



Благодарим за понимание! Мы делаем сервис еще удобнее для вас.



С заботой,

Команда Xl Media