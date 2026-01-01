Меняем формат поддержки для вашего удобства!

Важное обновление от команды Xl Media


Дорогие наши клиенты!
Мы всегда стремимся сделать наше общение максимально удобным и эффективным для вас. Чтобы гарантировать качественную обработку каждого обращения, мы приняли решение отключить телефонную линию поддержки.

Почему это важно?
• Консолидация обращений – все вопросы фиксируются и не теряются
• Быстрая обработка – онлайн-заявки решаются в приоритетном порядке
• Удобство – вы можете написать в любое время, не дожидаясь ответа оператора

Как с нами связаться?
Электронную почту: info@xlm.ru
Сообщения нашей группы ВКонтакте

Благодарим за понимание! Мы делаем сервис еще удобнее для вас.

С заботой,
Команда Xl Media

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