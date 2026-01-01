Целый год вместе в СПб! Скидки до 30%! 🎂

Эй, ты слышал про невероятную аниме-акцию? Мы отмечаем нашу первую годовщину розничного магазина в Санкт-Петербурге, и это означает только одно — большие скидки до 30% на весь* наш ассортимент! 🎉🎁

Акция продлится только три дня, с 22 по 24 декабря включительно, так что не упусти свой шанс погрузиться в мир японской анимации и сэкономить при этом. Присоединяйся к нам в праздновании нашей годовщины и посети розничные магазины или интернет-магазин! 🎂

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Если у тебя возникли какие-то вопросы, не стесняйся - пиши нам! Мы здесь, чтобы помочь. Спасибо, что ты с нами в этом захватывающем путешествии!

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