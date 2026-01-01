Целый год вместе в СПб! Скидки до 30%! 🎂

|
Эй, ты слышал про невероятную аниме-акцию? Мы отмечаем нашу первую годовщину розничного магазина в Санкт-Петербурге, и это означает только одно — большие скидки до 30% на весь* наш ассортимент! 🎉🎁
Акция продлится только три дня, с 22 по 24 декабря включительно, так что не упусти свой шанс погрузиться в мир японской анимации и сэкономить при этом. Присоединяйся к нам в праздновании нашей годовщины и посети розничные магазины или интернет-магазин! 🎂
Поделитесь этой новостью со своими друзьями и любителями аниме, ведь вместе всегда веселее!
Если у тебя возникли какие-то вопросы, не стесняйся - пиши нам! Мы здесь, чтобы помочь. Спасибо, что ты с нами в этом захватывающем путешествии!
Держись крепко и продолжай наслаждаться чудесами аниме! 🌟
|
*Скидка 30% на выделенный ассортимент книг издательства Xl Media. Скидка 30% на выделенные ассортимент книг издательства Xl Media распространяется в розничных магазинах в ТРК "ПИК", в г. Санкт-Петербурге и в ТРЦ "Columbus", в г. Москве. На весь ассортимент, исключая предварительные заказы, настольные игры и последние новинки, скидка 20%.