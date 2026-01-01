Изменение сроков хранения посылок в ПВЗ СДЭК


Важная информация для клиентов, выбирающих услуги доставки службой СДЭК! 📦

Уведомляем вас об изменении сроков хранения посылок в пунктах выдачи СДЭК — с 1 августа срок бесплатного хранения составит 7 дней, после чего посылка будет поставлена на возврат.
Сроки хранения в постаматах остаются неизменными — 3 дня.

Вы по-прежнему можете продлить сроки хранения, обратившись в наш магазин любым удобным способом. Обращаем ваше внимание, что за продление хранения СДЭК взимает дополнительную плату.

Желаем хороших покупок!

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