Изменение сроков хранения посылок в ПВЗ СДЭК

Важная информация для клиентов, выбирающих услуги доставки службой СДЭК!
Уведомляем вас об изменении сроков хранения посылок в пунктах выдачи СДЭК — с 1 августа срок бесплатного хранения составит 7 дней, после чего посылка будет поставлена на возврат.
Сроки хранения в постаматах остаются неизменными — 3 дня.
Вы по-прежнему можете продлить сроки хранения, обратившись в наш магазин любым удобным способом. Обращаем ваше внимание, что за продление хранения СДЭК взимает дополнительную плату.
Желаем хороших покупок!