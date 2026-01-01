🍂СЕНТЯБРЬСКАЯ ВЫГОДА!🍂

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Осень — отличное время, чтобы порадовать себя новинками и выгодно пополнить коллекцию, поэтому мы запускаем сентябрьскую акцию!
Получите 30% от суммы заказа на свою бонусную карту и откройте сезон комфортного чтения и коллекционирования!
Как это работает? Очень просто:
• Выбирайте любимые товары на нашем сайте до 30 сентября;
• Забирайте заказ с самовывозом из любого магазина Xl Media;
• Оплачивайте при получении — без предоплаты;
• Получайте 30%* от суммы покупки на бонусную карту!
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Успейте принять участие в акции до конца сентября. Желаем вам самого выгодного осеннего шоппинга в XI Media!
*Акция действует только на выделенный ассортимент.