🍂СЕНТЯБРЬСКАЯ ВЫГОДА!🍂

Возвращаем 30% на бонусную карту!

Осень — отличное время, чтобы порадовать себя новинками и выгодно пополнить коллекцию, поэтому мы запускаем сентябрьскую акцию!

Получите 30% от суммы заказа на свою бонусную карту и откройте сезон комфортного чтения и коллекционирования!

Как это работает? Очень просто:

• Выбирайте любимые товары на нашем сайте до 30 сентября;

• Забирайте заказ с самовывозом из любого магазина Xl Media;

• Оплачивайте при получении — без предоплаты;

• Получайте 30%* от суммы покупки на бонусную карту!

Если у вас еще нет бонусной карты — оформить ее можно всего за минуту в нашем Telegram-боте: @xlmedia_bonus_bot.

Успейте принять участие в акции до конца сентября. Желаем вам самого выгодного осеннего шоппинга в XI Media!

*Акция действует только на выделенный ассортимент.