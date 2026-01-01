Новинки предварительного заказа но комиксы Bubble! 💙

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Чумной доктор №1. Главный антагонист вселенной BUBBLE возвращается в собственной сольной серии! Некогда Чумной Доктор был символом социальной справедливости, пока не оказался безумным маньяком в маске, остановить которого смог только бравый майор Гром. Но кто такой новый Чумной Доктор и какие цели он преследует? И при чём тут Сергей Разумовский, первый Чумной Доктор, бесследно исчезнувший много лет назад?

Мир. Первый. "Каждая эпоха, каждый режим порождает своих героев и чудовищ. В их противостоянии заключена сама суть культуры человечества. Наши битвы за нас ведут вымышленные монстры, ожившие легенды и мифы, воплощающие страхи и желания простых людей.

Экслибриум. Жизнь вторая. Том 1. Безвозвратно. Когда-то орден книгочеев защищал наш мир от персонажей, сбежавших из художественных произведений, и охранял границу между объективной реальностью и авторским вымыслом. Но недавно всё изменилось…

Редактор. Сигнальный экземпляр. Быть Редактором (проверить написание с заглавной по всей книге) – занятие непростое, особенно когда под твоим надзором (присмотром? контролем?) находится целый мир, сотканный из сотен Городов, со своими законами и правилами. Здесь найдётся место для всего, (лучше двоеточие) от старой-доброй (дефис не нужен!) сказки до мрачной антиутопии, от бескрайних пустынь до суперсовременных башен из стекла и бетона. Весь мир — его рукопись (или полотно? подумать). На выручку придут невероятные силы, изменяющие саму реальность, верная (лучше отважная) напарница и непоколебимое намерение внести нужные правки – ведь всё в итоге должно закончиться благополучно (как же). Но когда всё (повтор) пойдёт наперекосяк, кому будет под силу исправить ошибки самого Редактора? (мне, кому же ещё)

Данные книги уже скоро поступят на наш склад.