Доставка Boxberry теперь и в СНГ!



Удобные покупки где бы вы ни находились!



Дорогие друзья и покупатели, мы с хорошей новостью! Теперь служба доставки Boxberry доступна для стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан).



Ранее для отправки товаров из нашего аниме-магазина в эти страны была доступна только служба СДЭК (в Казахстан и Беларусь), в остальные страны — EMS Почта России.



Обращаем ваше внимание, что доставка Boxberry временно осуществляется только до ПВЗ, но совсем скоро курьерская служба доставки также станет доступна для вас.

Время собрать свою онлайн-корзину с самыми интересными аниме товарами. Хороших покупок! ✧｡٩(ˊᗜˋ )و✧*