Доставка Boxberry теперь и в СНГ!


Удобные покупки где бы вы ни находились!🍇

Дорогие друзья и покупатели, мы с хорошей новостью! Теперь служба доставки Boxberry доступна для стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан).

Ранее для отправки товаров из нашего аниме-магазина в эти страны была доступна только служба СДЭК (в Казахстан и Беларусь), в остальные страны — EMS Почта России.

📬 Обращаем ваше внимание, что доставка Boxberry временно осуществляется только до ПВЗ, но совсем скоро курьерская служба доставки также станет доступна для вас.

Время собрать свою онлайн-корзину с самыми интересными аниме товарами. Хороших покупок! ✧｡٩(ˊᗜˋ )و✧*

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