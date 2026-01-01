Доступна доставка службой Boxberry 🍒

Дорогие друзья. Рады сообщить, что теперь на нашем сайте доступна доставка курьерской службой Boxberry.

Стоимость доставки рассчитывается автоматически. Для выбора Boxberry, при оформлении заказа необходимо выбрать где и как вы хотите получить ваш заказ — самовывоз или курьерская доставка на дом. При выборе типа доставки, вам останется нажать на удобную вам компанию, ввести адрес или выбрать пункт выдачи заказов на интерактивной карте.

Спасибо, что вы с нами!

С уважением, аниме интернет-магазин "Xl Media".✨