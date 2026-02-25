🌿Весна близко... А 300 бонусов — еще ближе!❄

День стал длиннее, солнце появляется все чаще, и даже настроение выползает из спячки. Еще немного — и зиме конец.

💦Но проводить холодный сезон нужно правильно. Поэтому уже завтра, 26 февраля, на карты лояльности наших покупателей упадут 300 теплых бонусов!

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