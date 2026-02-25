🌿Весна близко... А 300 бонусов — еще ближе!❄

День стал длиннее, солнце появляется все чаще, и даже настроение выползает из спячки. Еще немного — и зиме конец.

💦Но проводить холодный сезон нужно правильно. Поэтому уже завтра, 26 февраля, на карты лояльности наших покупателей упадут 300 теплых бонусов!

💬Если вдруг у вас нет бонусной карты — сейчас идеальный момент ее завести. Telegram-бот уже наготове.

*Бонусами можно оплатить до 50% от суммы каждой покупки. 300 бонусов будут начислены 26 февраля в 12:00 по МСК на карты всех участников программы лояльности, зарегистрировавшихся до 25.02.2026. Бонусы действительны с 26.02.2026 по 01.03.2026.

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