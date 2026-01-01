БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ТЕПЕРЬ И НА САЙТЕ!

Теперь бонусная программа полностью работает на нашем сайте. Зарегистрировать карту и управлять бонусами можно в несколько кликов. Бонусы начисляются и списываются на все товары, включая ПРЕДЗАКАЗЫ.

Также мы ввели прогрессивную систему начисления бонусов: чем больше вы тратите в нашем аниме-магазине, тем выше ваш процент кешбэка!

Стартовый уровень: 2% кешбэка бонусами с любой покупки!

‣ Уровень 2 (при общей сумме покупок от 50.000₽*): 5% возврата

‣ Уровень 3 (при общей сумме покупок от 100.000₽*): 10% возврата

‣ Уровень 4 (при общей сумме покупок от 150.000₽*): 15% возврата

1 бонус = 1 рубль. Списать бонусами можно до 50% от суммы каждой новой покупки.

Все новые участники, зарегистрировавшие карту через нашего Telegram-бота, получат особенный подарок — 300 БОНУСОВ на первую покупку!

Присоединяйтесь к бонусной программе через TG-бота, активируйте карту на сайте и начинайте копить выгоду!

*Сумма покупок указан за все время участие в бонусной программе.