БОНУСНАЯ ПРОГРАММА ТЕПЕРЬ И НА САЙТЕ!

Теперь бонусная программа полностью работает на нашем сайте. Зарегистрировать карту и управлять бонусами можно в несколько кликов. Бонусы начисляются и списываются на все товары, включая ПРЕДЗАКАЗЫ.
Также мы ввели прогрессивную систему начисления бонусов: чем больше вы тратите в нашем аниме-магазине, тем выше ваш процент кешбэка!
Стартовый уровень: 2% кешбэка бонусами с любой покупки!
‣ Уровень 2 (при общей сумме покупок от 50.000₽*): 5% возврата
‣ Уровень 3 (при общей сумме покупок от 100.000₽*): 10% возврата
‣ Уровень 4 (при общей сумме покупок от 150.000₽*): 15% возврата
1 бонус = 1 рубль. Списать бонусами можно до 50% от суммы каждой новой покупки.
Все новые участники, зарегистрировавшие карту через нашего Telegram-бота, получат особенный подарок — 300 БОНУСОВ на первую покупку!
Присоединяйтесь к бонусной программе через TG-бота, активируйте карту на сайте и начинайте копить выгоду!
*Сумма покупок указан за все время участие в бонусной программе.