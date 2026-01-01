⚡Проверь свой баланс бонусов!⚡

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Воспользуйтесь своей бонусной картой, на которую мы начислили дополнительные 500 рублей* при покупке самых интересных аниме товаров.
Как использовать бонусы?
• Посетите один из наших розничных аниме-магазинов в Москве или Санкт-Петербурге;
• Выберите свои подарки из сотни уникальных позиций по популярным тайтлам;
• Воспользуйтесь бонусной картой при оплате покупки на кассе.

Обращаем внимание, что бонусы будут действовать до 21 марта включительно, после чего они сгорят, и ими будет невозможно воспользоваться.

Желаем вам самых хороших покупок и ждем в гости! (✧∀✧)/

*Бонусные 500 рублей начислены на карты всех участников программы лояльности до 11.03.2025 включительно. Данные средства можно потратить на любую покупку только в розничных магазинах "Xl Media". Баллы можно списывать согласно правилам программы.

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