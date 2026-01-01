Скидка 10% на артбук по игре BloodBorne! 💉

24 марта 2015 года состоялся релиз культовой игры BloodBorne и в честь данного события мы дарим фанатам данной серии скидку 10% на артбук "Bloodborne: Официальные Иллюстрации" издательства XL Media.

Bloodborne - игра в жанре РПГ разработанная совместно японскими компаниями FromSoftware и SCE Japan Studio под руководством геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки в 2015 году.

Данная книга содержит концепт-арты персонажей, локаций и оружия из оригинальной игры и дополнения "Old Hunters". Артбук позволит Вам оценить всю мрачную красоту Ярнама в деталях и откроет секреты создания персонажей.