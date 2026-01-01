🖤ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА в Xl Media. Скидки ДО 90%!🖤

Чёрная пятница в Xl Media! Вас ждут невероятные скидки на самые интересные товары нашего аниме-магазина!

С 29 ноября по 1 декабря вы сможете приобрести уникальные позиции со скидкой до 90%*! Акция действует как на онлайн-заказы, так и на покупки в розничных аниме-магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

Встречайте Чёрную пятницу вместе с нами!

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж;
• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ТРЦ "Columbus", 3 этаж;
• Москва, Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.

*Скидка не распространяется на товары по предварительному заказу и последние новинки.

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