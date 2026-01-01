🖤ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА в Xl Media. Скидки ДО 90%!🖤

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• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж;

• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ТРЦ "Columbus", 3 этаж;

• Москва, Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл», 2 этаж.



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