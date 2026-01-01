Черная пятница в Xl Media! 🖤

Черная пятница — это время для невероятных скидок, волнующих распродаж и веселого шопинга! И как же здорово, что и в мире аниме у нас есть возможность получить удивительные предложения для любимого хобби.

Готовься к встрече с невероятными предложениями: скидки до 40%* на широкий ассортимент аниме-товаров! От фигурок и постеров до одежды и аксессуаров — у нас есть все, чтобы украсить твою коллекцию или найти идеальный подарок для друга. Заказывай на сайте или приходи в наши розничные магазины в Санкт-Петербурге и Москве с 24 ноября по 26 ноября включительно.

Встречай Черную пятницу в стиле аниме — вместе с нами!