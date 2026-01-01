🌜Город засыпает... Просыпаются книголюбы!🌛

26 апреля уже совсем скоро. А знаете ли вы, что это особенный день? Уже послезавтра нас ждет БИБЛИОНОЧЬ — праздник для всех, кто ценит магию книг!



В честь этого события мы подготовили для вас специальную скидку 15%* на весь ассортимент книг наших розничных аниме-магазинов и на сайте!

Что можно приобрести со скидкой?

• Манга, ранобэ, манхва и маньхуа;

• Артбуки по культовым гейм-вселенным;

• Китайские романы, новеллы, современная литература и многое другое.



Ждем вас уже в эту субботу! Пусть ваш книжный улов будет богатым, а Библионочь — незабываемой.

Адреса магазинов:

• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК";

• Москва, Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл»;

• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. Пражская, ТРЦ «Columbus».



*Скидка не распространяется на предварительные заказы и последние новинки.