🌜Город засыпает... Просыпаются книголюбы!🌛

26 апреля уже совсем скоро. А знаете ли вы, что это особенный день? Уже послезавтра нас ждет БИБЛИОНОЧЬ — праздник для всех, кто ценит магию книг!

В честь этого события мы подготовили для вас специальную скидку 15%* на весь ассортимент книг наших розничных аниме-магазинов и на сайте!

Что можно приобрести со скидкой?
• Манга, ранобэ, манхва и маньхуа;
• Артбуки по культовым гейм-вселенным;
• Китайские романы, новеллы, современная литература и многое другое.

Ждем вас уже в эту субботу! Пусть ваш книжный улов будет богатым, а Библионочь — незабываемой.

Адреса магазинов:
• Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК";
• Москва, Чечёрский проезд, д. 51, ТРЦ «Бутово Молл»;
• Москва, ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. Пражская, ТРЦ «Columbus».

*Скидка не распространяется на предварительные заказы и последние новинки.

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