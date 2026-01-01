Библионочь в Xl Media! 📚

Культурная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России уже в 12-й раз. Мы всей командой XL Media поддерживаем интерес к чтению, поэтому, в честь акции, с 29 по 30 апреля дарим нашим дорогим читателям скидки до 25% на весь* ассортимент розничного и интернет-магазина. 
Успейте насладиться запахом нового томика манги, комикса или артбука по выгодной цене!

Скидки ждут вас по адресу Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 2, ТРК "ПИК", 2 этаж и на сайте!

*Скидка 25% на выделенные ассортимент книг издательства Xl Media распространяется в розничном магазине и на сайте xlm.ru. На весь ассортимент, исключая предварительные заказы, скидка 20%.

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