Предварительный заказ на мангу "Берсерк. Том 1." и МЕГА КОНКУРС с призовым фондом 100 книг!

Открыт предварительный заказ на мангу "Берсерк. Том 1." и мы запускаем МЕГА КОНКУРС на 100 книг нашего издательства! ⚡✨

Но это еще не все...

Мы хотим объявить о масштабном конкурсе репостов, в котором 10 счастливчиков станут обладателями любых 10 книг нашего издательства XL Media🙀


Условия конкурса:

‣ Сделать репост данной записи и не удалять до подведения итогов;

‣ Быть подписчиком нашей группы ВКонтакте;

‣ Результаты будут опубликованы 1 мая в 18:00;

‣ Победители будут выбраны с помощью сервиса KonkursVK.

‣ Для получения приза после объявления результатов Вам нужно будет написать в личные сообщения группы.


Желаем всем удачи!

С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.

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