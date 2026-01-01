Предварительный заказ на мангу "Берсерк. Том 1." и МЕГА КОНКУРС с призовым фондом 100 книг!

Открыт предварительный заказ на мангу "Берсерк. Том 1." и мы запускаем МЕГА КОНКУРС на 100 книг нашего издательства!
Но это еще не все...
Мы хотим объявить о масштабном конкурсе репостов, в котором 10 счастливчиков станут обладателями любых 10 книг нашего издательства XL Media!
Условия конкурса:
‣ Сделать репост данной записи и не удалять до подведения итогов;
‣ Быть подписчиком нашей группы ВКонтакте;
‣ Результаты будут опубликованы 1 мая в 18:00;
‣ Победители будут выбраны с помощью сервиса KonkursVK.
‣ Для получения приза после объявления результатов Вам нужно будет написать в личные сообщения группы.
Желаем всем удачи!
С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.