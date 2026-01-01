17 сентября — День Бэтмена 2022! 🦇

С радостью сообщаем, что мы принимаем участие в акции «День Бэтмена»! 🔥 🦇

В этом году издательство «Азбука» порадует нас релизами четырех отличных книг:

Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск
Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск. Издание делюкс 
Бэтмен. Рептилия
Бэтмен и сын

   

🚧 ВНИМАНИЕ! Оформить заказ на данные книги можно с 17.09.2022.

Но это еще не все! Совместно с издательством «Азбука» мы проводим розыгрыш эксклюзивного набора мерча.

Для участия в конкурсе нужно оформить заказ 17.09.2022 с любой из вышеперечисленных книг, при оформлении заказа с ними — участие автоматическое. Результаты розыгрыша будут выложены 20.09.2022. Набор будет отправлен победителю вместе с заказом в одной посылке.

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