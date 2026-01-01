17 сентября — День Бэтмена 2022! 🦇

С радостью сообщаем, что мы принимаем участие в акции «День Бэтмена»!

В этом году издательство «Азбука» порадует нас релизами четырех отличных книг:

‣ Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск

‣ Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск. Издание делюкс

‣ Бэтмен. Рептилия

‣ Бэтмен и сын

ВНИМАНИЕ! Оформить заказ на данные книги можно с 17.09.2022.

Но это еще не все! Совместно с издательством «Азбука» мы проводим розыгрыш эксклюзивного набора мерча.

Для участия в конкурсе нужно оформить заказ 17.09.2022 с любой из вышеперечисленных книг, при оформлении заказа с ними — участие автоматическое. Результаты розыгрыша будут выложены 20.09.2022. Набор будет отправлен победителю вместе с заказом в одной посылке.