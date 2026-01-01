Нам 3 года! 🎂 🎁

НАМ 3 ГОДА! 🎂

Мы рады отпраздновать такое знаменательное событие вместе с вами, радуя вас скидками до 30% на весь* ассортимент нашего магазина. Акция продлится с 4 по 7 ноября включительно!

Но это еще не все, мы так же подготовили для вас розыгрыш, где главный приз — невероятно красивая фигурка Megumin: Light Novel Band of Thieves Ver!

Чтобы принять участие в конкурсе, жми на кнопку ниже!

 

*Акция не действует на товары по предварительному заказу и ряд книг издательства Азбука-Аттикус. Скидка 30% предоставляется на продукцию издательства Xl Media, базовая скидка — 20%.

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