НАМ 3 ГОДА!



Мы рады отпраздновать такое знаменательное событие вместе с вами, радуя вас скидками до 30% на весь* ассортимент нашего магазина. Акция продлится с 4 по 7 ноября включительно!



Но это еще не все, мы так же подготовили для вас розыгрыш, где главный приз — невероятно красивая фигурка Megumin: Light Novel Band of Thieves Ver!

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