Нам 2 года! 🎂 🎁

Наш аниме-магазин празднует второй День Рождения!
Мы не можем не отметить это событие скидкой до 25%* на весь ассортимент с 5 по 7 ноября включительно и розыгрышем прекрасной фигурки Megumin: Light Novel Swimsuit Ver.!
Желаем удачи и благодарим за то, что этот год Вы были с нами! 💜
*В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства Азбука-Аттикус. Скидка 25% действует только на ассортимент книг издательства Xl Media, базовая скидка на остальной ассортимент — 20%.