Нам 2 года! 🎂 🎁

Наш аниме-магазин празднует второй День Рождения!

Мы не можем не отметить это событие скидкой до 25%* на весь ассортимент с 5 по 7 ноября включительно и розыгрышем прекрасной фигурки Megumin: Light Novel Swimsuit Ver.!

Желаем удачи и благодарим за то, что этот год Вы были с нами! 💜