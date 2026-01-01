Нам 2 года! 🎂 🎁

Наш аниме-магазин празднует второй День Рождения! 🎁

Мы не можем не отметить это событие скидкой до 25%* на весь ассортимент с 5 по 7 ноября включительно и розыгрышем прекрасной фигурки Megumin: Light Novel Swimsuit Ver.🔥

Желаем удачи и благодарим за то, что этот год Вы были с нами! 💜

*В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства Азбука-Аттикус. Скидка 25% действует только на ассортимент книг издательства Xl Media, базовая скидка на остальной ассортимент — 20%.

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