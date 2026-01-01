Нам 1 год! 🎂 🎉

Наш аниме-магазин празднует свой первый День Рождения! 🎉



В честь столь важного и радостного для нас дня мы хотим порадовать наших любимых клиентов скидками до 25% на весь* ассортимент!



Но это еще не все... Мы устраиваем розыгрыш десяти сертификатов на покупку в нашем интернет-магазине в нашей группе в ВКонтакте!

Желаем удачи и благодарим за то, что этот год Вы были с нами! 💜

*В акции не участвуют товары по предварительному заказу, последние новинки и ряд книг издательства "Азбука-Аттикус". Количество товара ограничено, если у Вас возникли вопросы по условиям проведения, обратитесь к нашим менеджерам в онлайн-чат или по e-mail: info@xlm.ru.

С уважением, интернет-магазин Xl Media.