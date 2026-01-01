🍁Время самых осенних скидок в XI Media!🍁

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А при покупке наборов книг издательства XL Media скидка увеличивается до 37%!

Официальный мерч по вселенной манги «Атака на титанов» и «Токийские мстители» по лицензии от Kodansha, легендарные серии манги «Sailor Moon», «Берсерк», «Король шаманов», «Проза бродячих псов», «Акира» и другие ждут вас! 🍁৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

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