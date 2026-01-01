⚡РОЗЫГРЫШ в честь Дня Анимешника!⚡


Праздник, который объединит все аниме-фандомы, наступит уже завтра, и в нашем аниме-магазине во всю идет подготовка к этому событию.

Специально для тех, кто посетит один из наших фирменных магазинов с 11 по 13 апреля, мы подготовили розыгрыш, в котором один из покупателей сможет выиграть фигурку «Itachi Uchiha – The Light & Dark of The Mangekyo Sharingan».

⁉Как принять участие в розыгрыше? Все просто!

Сделайте покупку на сумму от 500 рублей с применением бонусной карты в одном из наших магазинов в Москве или Санкт-Петербурге и автоматически станьте участником розыгрыша.

Желаем удачи.

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