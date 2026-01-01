🏮ANIME DAY🏮

Уже в эту пятницу в Xl Media!

Каждый год наш аниме-магазин отмечает свой «профессиональный» праздник и поздравляет всех наших гостей! О каком празднике речь? Конечно, это День Анимешника!

В России этот праздник традиционно отмечают 11 апреля, уже в эту пятницу. А значит, пришло время поделиться тем, как именно мы встретим это событие.

🗯 С 11 по 13 апреля скидка 10%* будет действовать на весь ассортимент товаров нашего интернет-магазина.

Собрание манги, фигурки популярных брендов, мерч по любимым фандомам, официальные артбуки по играм и многое другое ждет вас!

*Скидка распространяется на выделенный ассортимент товаров в интернет-магазине XI Media и не распространяется на розничные аниме-магазины, предзаказы и новинки.