⚡ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ СКИДКИ 10% НА ИСЕКАЙ!⚡

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Спешим порадовать фанатов жанра исекай! В честь дня рождения Сато Кадзумы — легендарного (хоть и бестолкового) героя «KonoSuba» дарим скидку 10% на все книги в жанре «попаданчество».

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Раз уж мы заговорили о Кадзуме… Почему «KonoSuba» — must-read для фаната исекая?
Коносуба — гениальная пародия на жанр, где вместо эпичного героя — ленивый авантюрист, а вместо спасения мира — бесконечные провалы. И все же Казума покорил сердца миллионов.
 

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