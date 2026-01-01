⚡ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ СКИДКИ 10% НА ИСЕКАЙ!⚡



Спешим порадовать фанатов жанра исекай! В честь дня рождения Сато Кадзумы — легендарного (хоть и бестолкового) героя «KonoSuba» дарим скидку 10% на все книги в жанре «попаданчество».



Акция действует только 7 июня и только на нашем сайте. Успейте пополнить свою коллекцию новинками и классикой жанра!



Раз уж мы заговорили о Кадзуме… Почему «KonoSuba» — must-read для фаната исекая?

Коносуба — гениальная пародия на жанр, где вместо эпичного героя — ленивый авантюрист, а вместо спасения мира — бесконечные провалы. И все же Казума покорил сердца миллионов.

