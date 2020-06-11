Отправления Почты России от 11.06.2020

Уважаемые покупатели!



В связи с тем, что появляется много вопросов, мы решили написать информационный пост.

С последней партией Почты России (92 отправления от 11.06.2020) возникли технические проблемы со стороны Почты России, Ваши посылки были отправлены в ОПС и находятся сейчас там. Мы направили 2 жалобы на работу, на что нам ответили, что все хорошо и партию вот-вот обработают. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Ваши посылки отправились как можно скорее и мы приносим извинения за доставленные неудобства и столь длительное ожидание!

В нашей группе в ВКонтакте мы прикрепили файл, в котором был зафиксирован данный инцидент со стороны Почты России.