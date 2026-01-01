График работы интернет-магазина в Новогодние праздники. 🎄

Уважаемые клиенты нашего интернет-магазина, спешим поделиться с Вами нашим графиком работы на ближайшие Новогодние праздники:

31 декабря — выходной;
С 1 по 3 января — выходные;
С 4 по 7 января — с 09:00 до 18:00;
С 8 по 10 января - выходные;
С 11 января - возобновляется работа в обычном режиме.

📦 Обработка заказов производится в будние дни. Если у Вас есть срочные вопросы, рекомендуем Вам написать в личные сообщения нашей группы в ВКонтакте

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, интернет-магазин Xl Media.

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