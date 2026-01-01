Xl Media стала официальным дистрибьютером Good Smile Company!

Как вы наверное уже заметили, в нашем интернет-магазине, для заказа и предзаказа, стало доступно большое количество фигурок от Good Smile Company. Мы рады сообщить, что наша фирма Xl Media стала официальным дистрибьютором этой компании на территории Российской Федерации. Это означает, что в нашем магазине вы сможете приобрести фигурки от Good Smile Company по приятным ценам.

Ждем вас на страницах нашего интернет-магазина. Оперативное открытие предзаказов, полноценный ассортимент и своевременные поставки, гарантируются.

С уважением, аниме интернет-магазин Xl Media.

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