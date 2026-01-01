Открыт предварительный заказ на Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1! 🔥

Фанатов Dragon Age ждет неожиданный сюрприз — переиздание Энциклопедии Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1 от издательства XL Media!

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Проливающий свет на темнейшие уголки - от глубинных троп до призрачных пределов тени - первый том энциклопедии "Dragon Age. Мир Тедаса" станет вашим проводником в путешествии по одной из наиболее полно реализованных фэнтезийных вселенных нашего времени!

Всеобъемлющий и написанный доступным языком, этот манящий фолиант создан для того, чтобы облегчить поиск всей необходимой вам информации о регионах, религиях, монстрах, магии и многом другом! Написанная и иллюстрированная создателями игр, эта книга является наиболее авторитетным путеводителем по шедевру темного фэнтези от BioWare!