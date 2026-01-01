Открыт предварительный заказ на Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1! 🔥

DA1-vk

Фанатов Dragon Age ждет неожиданный сюрприз — переиздание Энциклопедии Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1 от издательства XL Media! 🔥

🎁 БОНУС: при оплате онлайн Вы получите дополнительную скидку на предварительный заказ!

Проливающий свет на темнейшие уголки - от глубинных троп до призрачных пределов тени - первый том энциклопедии "Dragon Age. Мир Тедаса" станет вашим проводником в путешествии по одной из наиболее полно реализованных фэнтезийных вселенных нашего времени!

Всеобъемлющий и написанный доступным языком, этот манящий фолиант создан для того, чтобы облегчить поиск всей необходимой вам информации о регионах, религиях, монстрах, магии и многом другом! Написанная и иллюстрированная создателями игр, эта книга является наиболее авторитетным путеводителем по шедевру темного фэнтези от BioWare!

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)