День Бэтмена 2020. Джокер – 80 лет знаменитому злодею!

Отправзднуйте знаменательную дату вместе с нами!
В этом году День Бэтмена приурочили к восьмидесятилетию первого появления Джокера.
С 19 сентября в продаже следующие новинки:
‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Издание делюкс
‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Лимитированное издание
‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею
‣ Бэтмен, Который Смеется
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