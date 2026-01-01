День Бэтмена 2020. Джокер – 80 лет знаменитому злодею!

Отправзднуйте знаменательную дату вместе с нами!

В этом году День Бэтмена приурочили к восьмидесятилетию первого появления Джокера.



С 19 сентября в продаже следующие новинки:



‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Издание делюкс

‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Лимитированное издание

‣ Джокер. 80 лет знаменитому злодею

‣ Бэтмен, Который Смеется







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