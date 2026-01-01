День Бэтмена 2020. Джокер – 80 лет знаменитому злодею!

Отправзднуйте знаменательную дату вместе с нами!

В этом году День Бэтмена приурочили к восьмидесятилетию первого появления Джокера.

С 19 сентября в продаже следующие новинки:

Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Издание делюкс
Джокер. 80 лет знаменитому злодею. Лимитированное издание
Джокер. 80 лет знаменитому злодею 
Бэтмен, Который Смеется 

   


⚠ Это еще не все! Вас ждут скидки 25% на выделенный ассортимент комиксов о Бэтмене, Джокере, Харли Квинн, Лиге Справедливости и Отряде Самоубийц.

Количество комиксов ограничено!

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)