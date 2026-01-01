СКИДКА 30% на уменьшенные версии ваших любимых героев в Xl Media!

Адвент-календарь новогодних подарков от нашего аниме-магазина продолжается. В этот раз у нас акция для коллекционеров фигурок!

С 19 декабря по 15 января дарим вам скидку 30%* на фигурки из наличия в наших фирменных магазинах и на сайте.

В акции участвуют Kotobukiya, Bandai, Good Smile и многие другие мировые бренды, которые славятся большим ассортиментом персонажей и качеством.

Ищите в наших фирменных магазинах:
• Санкт-Петербург: ТРК «ПИК»;
• Москва: ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Бутово Молл».

*Акция действует только на выделенный ассортимент. Не суммируется с другими акциями.

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