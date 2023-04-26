Единственный конец злодейки - смерть. Том 6

Шестая часть популярной манхвы, где главная героиня перенеслась в онлайн-игру и стала Пенелопой Экхарт – главной злодейкой, которой все желают смерти.

Пенелопа Эрхарт и Винтер Берданди вместе отправились на волонтерскую миссию в пострадавший от войны Тратан. Однажды вечером злодейка наслаждалась умиротворяющим морским пейзажем, как вдруг увидела, как кто-то пытается выкрасть детей, обладающих магическими способностями. Пенелопа самоотверженно вступила в бой с противником, но внезапно ей в душу закралось сомнение… Вдруг Винтер заранее все это подстроил, чтобы ее проверить?