Единственный конец злодейки - смерть. Том 6

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Единственный конец злодейки - смерть. Том 6 category.manhva
Единственный конец злодейки - смерть
Том 1
Том 2
Том 3
1 210 ₽

Описание

Шестая часть популярной манхвы, где главная героиня перенеслась в онлайн-игру и стала Пенелопой Экхарт – главной злодейкой, которой все желают смерти.
Пенелопа Эрхарт и Винтер Берданди вместе отправились на волонтерскую миссию в пострадавший от войны Тратан. Однажды вечером злодейка наслаждалась умиротворяющим морским пейзажем, как вдруг увидела, как кто-то пытается выкрасть детей, обладающих магическими способностями. Пенелопа самоотверженно вступила в бой с противником, но внезапно ей в душу закралось сомнение… Вдруг Винтер заранее все это подстроил, чтобы ее проверить?

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