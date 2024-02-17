Освободите эту ведьму. Том 1

2 отзыва
Освободите эту ведьму. Том 1 category.manhua
35%
  • Release That Witch. Vol.1
  • Категория: Маньхуа
  • Артикул: Manga-10869
  • Вес: 430 гр.
  • Издатель: DEEP print
  • Размер: 14,8 x 21 см.
  • Количество страниц: 240
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Фэнтези и Исекай
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Эрму и Чжихуа Вэньхуа
  • ISBN: 978-5-6049544-2-3
Оригинальная цена
990 ₽
640 ₽
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Описание

Талантливый инженер очнулся в фэнтезийном мире. Он понимает, что переселился в беспутного молодого принца Роланда Уимблдона, втянутого в борьбу за престол. Перед ним стоит не самая простая задача: показать свои таланты, управляя захолустным городком. Шестерёнки судьбы начинают движение благодаря ведьме Анне, которую собираются казнить. Но у принца на неё свои планы. К чему же приведёт странный союз инженера и ведьмы?
 

Отзывы и вопросы

A

В

Удивительно, что я не единственный кто оставит тут отзыв по этому чудесному тайтлу. История и правда восхитительная, на носу 500ая глава и наконец историю выпустили в России, но какое разочарование, арование меня ждало после распаковки. Качество печати - просто ужас. Не только тусклые тона но и сама бумага оставляет желать лучшего. Я бы и сам в типографии чуть добавив денюжку заказал бы самопесать получше....

В

Ужасное качество печати. Максимальное разочарование. За такую цену можно купить хорошие тайтлы с твердой обложкой и глянцевой бумагой. Зачем вообще такое издавать?

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