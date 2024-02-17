Освободите эту ведьму. Том 1

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Владислав

2024-02-17 23:44:37

Удивительно, что я не единственный кто оставит тут отзыв по этому чудесному тайтлу. История и правда восхитительная, на носу 500ая глава и наконец историю выпустили в России, но какое разочарование, арование меня ждало после распаковки. Качество печати - просто ужас. Не только тусклые тона но и сама бумага оставляет желать лучшего. Я бы и сам в типографии чуть добавив денюжку заказал бы самопесать получше....