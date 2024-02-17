Освободите эту ведьму. Том 1

Талантливый инженер очнулся в фэнтезийном мире. Он понимает, что переселился в беспутного молодого принца Роланда Уимблдона, втянутого в борьбу за престол. Перед ним стоит не самая простая задача: показать свои таланты, управляя захолустным городком. Шестерёнки судьбы начинают движение благодаря ведьме Анне, которую собираются казнить. Но у принца на неё свои планы. К чему же приведёт странный союз инженера и ведьмы?
2024-02-17 23:44:37
Удивительно, что я не единственный кто оставит тут отзыв по этому чудесному тайтлу. История и правда восхитительная, на носу 500ая глава и наконец историю выпустили в России, но какое разочарование, арование меня ждало после распаковки. Качество печати - просто ужас. Не только тусклые тона но и сама бумага оставляет желать лучшего. Я бы и сам в типографии чуть добавив денюжку заказал бы самопесать получше....
2023-11-28 17:13:28
Ужасное качество печати. Максимальное разочарование. За такую цену можно купить хорошие тайтлы с твердой обложкой и глянцевой бумагой. Зачем вообще такое издавать?