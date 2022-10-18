Сердца Пандоры. Книга 6

Из Бездны, вход в которую расположен в развалинах бывшей столицы Саблие, Оз, Алиса и Гил вернутся с ответами на некоторые вопросы о Воле Бездны, о стремлениях и притязаниях Баскервилей и о том, какими узами все они связаны с Гленом Баскервилем. Если Глен выйдет из векового небытия, он сможет воплотить свой жестокий замысел. От возвращения душу Глена удерживают пять печатей, сломать которые стремятся его верные слуги. Печати хранят пять чародеев – к одному из них Оз и его спутники отправляются, чтобы попытаться предотвратить худший исход…