Сердца Пандоры. Книга 6

0 отзывов
Сердца Пандоры. Книга 6 манга
Сердца Пандоры
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 270 ₽

Описание

Из Бездны, вход в которую расположен в развалинах бывшей столицы Саблие, Оз, Алиса и Гил вернутся с ответами на некоторые вопросы о Воле Бездны, о стремлениях и притязаниях Баскервилей и о том, какими узами все они связаны с Гленом Баскервилем. Если Глен выйдет из векового небытия, он сможет воплотить свой жестокий замысел. От возвращения душу Глена удерживают пять печатей, сломать которые стремятся его верные слуги. Печати хранят пять чародеев – к одному из них Оз и его спутники отправляются, чтобы попытаться предотвратить худший исход…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)