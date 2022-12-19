Гангста. Том 8

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Гангста. Том 8 манга
  • Gangsta. Vol. 8
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-11864
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Gangsta
  • Издатель: АСТ и Reanimedia
  • Размер: 20 x 13,8 см.
  • Количество страниц: 192
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Комедия, Драма, Боевик и Сэйнэн
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Коскэ
  • ISBN: 978-5-17-151302-3
  • Дата выхода: Декабрь 2023
Гангста
Том 1
Том 2
Том 3
725 ₽

Описание

Много лет назад Марко встретил Констанс, и она заставила его взглянуть на мир иначе и искупить свои грехи. Но еще до встречи с ней юного Марко связывали узы, которые нелегко разорвать. Страйкер, полный ненависти к Марко из-за его предательства, и Беретта, одержимая ревностью, не намерены оставлять их в покое.

Тем временем в Эргастуле меняется баланс сил, а мастера Ник и Уорик изо всех сил пытаются справиться со своими трудностями.

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