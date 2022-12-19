Гангста. Том 8

Много лет назад Марко встретил Констанс, и она заставила его взглянуть на мир иначе и искупить свои грехи. Но еще до встречи с ней юного Марко связывали узы, которые нелегко разорвать. Страйкер, полный ненависти к Марко из-за его предательства, и Беретта, одержимая ревностью, не намерены оставлять их в покое.

Тем временем в Эргастуле меняется баланс сил, а мастера Ник и Уорик изо всех сил пытаются справиться со своими трудностями.