Фигурка коллекционная Mofusand Sleeping Bag Fried Shrimp Mascot Mini, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Mofusand Sleeping Bag Fried Shrimp Mascot Mini, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14817
  • Вес: 35 гр.
  • Источник: Mofusand
  • Размер: 10 X 6.5 X 6.5
  • Производитель: Parade
  • Материал: Текстиль и Металл

Нет в наличии

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Коллекционная плюшевая фигурка-брелок по мотивам популярной серии Mofusand. Очаровательные котики, одетые в необычные костюмы, стали настоящим хитом среди любителей японской культуры и милых аксессуаров.

Серия Sleeping Bag Fried Shrimp Mascot Mini представляет забавных котиков в спальных мешках. Каждая коробка-сюрприз содержит один случайный плюшевый брелок, который можно прикрепить к ключам, сумке или рюкзаку.

Размер: 7 см.

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