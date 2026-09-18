Фигурка коллекционная Mofusand Sleeping Bag Fried Shrimp Mascot Mini, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекционная плюшевая фигурка-брелок по мотивам популярной серии Mofusand. Очаровательные котики, одетые в необычные костюмы, стали настоящим хитом среди любителей японской культуры и милых аксессуаров.



Серия Sleeping Bag Fried Shrimp Mascot Mini представляет забавных котиков в спальных мешках. Каждая коробка-сюрприз содержит один случайный плюшевый брелок, который можно прикрепить к ключам, сумке или рюкзаку.



Размер: 7 см.