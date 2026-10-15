Фигурка коллекционная Mofusand Fortune Neko Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Mofusand Fortune Neko Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15021
  • Вес: 85 гр.
  • Источник: Mofusand
  • Размер: 8 X 11 X 9.5
  • Производитель: Funism
  • Материал: PVC и ABS
1 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Mofusand - популярный японский бренд милых и пушистых котиков в забавных костюмах, породивший такие узнаваемые образы как, коты-акулы, коты-креветки, а также котики в костюмах других животных и сладостей.

Коллекция Mofusand Fortune Neko Series вдохновлена традиционными японскими символами удачи, процветания и благополучия. В серии представлены очаровательные котики в тематических образах, каждый из которых связан с определённым пожеланием или символическим значением.

Фигурки отличаются компактным размером и разнообразным дизайном, благодаря чему отлично подходят для коллекционирования и оформления рабочего пространства. Каждая упаковка выполнена в виде мордочки котика и содержит сразу три фигурки.

Размер фигурок: 3 – 4 см.

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