Фигурка коллекционная Mofusand Fortune Neko Series, в ассортименте

Mofusand - популярный японский бренд милых и пушистых котиков в забавных костюмах, породивший такие узнаваемые образы как, коты-акулы, коты-креветки, а также котики в костюмах других животных и сладостей.



Коллекция Mofusand Fortune Neko Series вдохновлена традиционными японскими символами удачи, процветания и благополучия. В серии представлены очаровательные котики в тематических образах, каждый из которых связан с определённым пожеланием или символическим значением.



Фигурки отличаются компактным размером и разнообразным дизайном, благодаря чему отлично подходят для коллекционирования и оформления рабочего пространства. Каждая упаковка выполнена в виде мордочки котика и содержит сразу три фигурки.



Размер фигурок: 3 – 4 см.