POP UP PARADE Albedo: Armor Ver. L Size

0 отзывов
POP UP PARADE Albedo: Armor Ver. L Size category.pop-up-parade
25%
  • Категория: Pop Up Parade
  • Артикул: Pop-Up-Parade-15126
  • Вес: 673 гр.
  • Источник: Overlord
  • Размер: 30 x 28 x 16 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
Оригинальная цена
10 490 ₽
7 868 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Альбедо из аниме «Оверлорд» (Overlord) пополняет линейку фигурок «POP UP PARADE L Size» от компании Good Smile Company — она облачена в полные доспехи и готова к бою! В таком виде Альбедо выглядит гораздо более закрытой, чем мы привыкли её видеть; её выражение лица и массивный топор в руках не оставляют сомнений: в сражении с ней лучше не связываться! Грубая, изрытая поверхность доспехов тщательно проработана — благодаря мастерской лепке и покраске они кажутся по-настоящему тяжёлыми. В комплект входит подставка. Закажите фигурку уже сегодня, чтобы открыть для себя новую грань образа Альбедо и пополнить ею свою коллекцию!

Высота около 24 см (включая подставку)

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)