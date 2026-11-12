POP UP PARADE Albedo: Armor Ver. L Size

Альбедо из аниме «Оверлорд» (Overlord) пополняет линейку фигурок «POP UP PARADE L Size» от компании Good Smile Company — она облачена в полные доспехи и готова к бою! В таком виде Альбедо выглядит гораздо более закрытой, чем мы привыкли её видеть; её выражение лица и массивный топор в руках не оставляют сомнений: в сражении с ней лучше не связываться! Грубая, изрытая поверхность доспехов тщательно проработана — благодаря мастерской лепке и покраске они кажутся по-настоящему тяжёлыми. В комплект входит подставка. Закажите фигурку уже сегодня, чтобы открыть для себя новую грань образа Альбедо и пополнить ею свою коллекцию!



Высота около 24 см (включая подставку)