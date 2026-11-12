Римуру Тэмпест, ранее известный как Сатору Миками - главный герой истории, основатель и король страны Тэмпест, расположенной в Большом лесу Джуры. Считается одним из сильнейших Владык Демонов среди могущественных Восьми Звездных Демонов Лордов, а также одним из тех, кто имеет титул Истинный Повелитель Демонов.



Диаметр: 35 см.