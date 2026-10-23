Новелла Легенда о Фэй 1-2 том (комплект из 2 книг)

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Новелла Легенда о Фэй 1-2 том (комплект из 2 книг) category.novels
16%
Легенда о Фэй
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
4 380 ₽
3 690 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Книга 1.

Всю свою жизнь юная Чжоу Фэй провела в заставе Сорока восьми крепостей, оттачивая боевое искусство. Она и не подозревает, сколь одарена, пока к ним не прорывается таинственный юноша по имени Се Юнь. У него есть судьбоносное послание для Чжоу Итана, отца Фэй, и вскоре саму Фэй суровая мать отсылает на подмогу союзникам. Так начинается великое путешествие той, кому суждено затмить мастеров боевых школ Южной и Северной династий.

Книга 2.

Пока всюду расходятся слухи, будто бы у Клинка Юга появилась достойная наследница, юная Фэй торопится вернуться домой. Обретенная слава смущает ее и не сулит ничего хорошего. Она еще не знает, что покой Сорока восьми крепостей навсегда нарушен, прежние узы распались, и теперь глава Ли, ее мать, вынуждена отправиться в путь, дабы разгадать тайну своего покойного отца. Что же связывает его с загадочным «Слиянием неба и моря»?

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