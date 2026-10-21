Матч со школой «Нэкома» для команды «Карасуно» становится не только важным испытанием, но и способом получить новые знания. Теперь парней ждут изнурительные тренировки и работа над ошибками, ведь впереди – Всеяпонский межшкольный спортивный турнир, куда съедутся сильнейшие команды со всей страны и где каждая подача, каждый прыжок могут стать решающими. К тому же спортсмены из «Карасуно» понимают: этот турнир не просто соревнование — это шанс взлететь выше, чем когда-либо!