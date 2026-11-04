Вехи истории. Том 2

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Череда трагических событий в одночасье превращает Эвмена из свободного гражданина в раба — ведь в его жилах течёт кровь скифа. Он покидает родную Кардию и вместе со своим новым хозяином отплывает в далёкую Ольвию. Однако добраться туда ему не суждено: после вспыхнувшего мятежа на судне и последующего кораблекрушения Эвмен оказывается в Пафлагонии, в небольшой деревушке Боа, которая становится его новым домом. Здесь он постигает азы владения мечом, преподаёт местным жителям труды греческих философов и впервые влюбляется. Но мирная жизнь длится недолго: алчный наследник из соседнего города угрожает деревне войной, и лишь Эвмен, пойдя на хитрость, достойную самого Одиссея, может спасти свой новый дом.