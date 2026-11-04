Вехи истории. Том 2

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Вехи истории. Том 2 манга
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  • Historie. Vol.2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-15093
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Historie
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 396
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сэйнэн, Приключения и Исторический
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Ивааки
  • ISBN: 978-5-907576-66-7
  • Дата выхода: Декабрь 2026
Вехи истории
Том 1
Том 2
Тома 1-2

Что такое предзаказ?

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Оригинальная цена
1 090 ₽
990 ₽
Цена по предзаказу Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Череда трагических событий в одночасье превращает Эвмена из свободного гражданина в раба — ведь в его жилах течёт кровь скифа. Он покидает родную Кардию и вместе со своим новым хозяином отплывает в далёкую Ольвию. Однако добраться туда ему не суждено: после вспыхнувшего мятежа на судне и последующего кораблекрушения Эвмен оказывается в Пафлагонии, в небольшой деревушке Боа, которая становится его новым домом. Здесь он постигает азы владения мечом, преподаёт местным жителям труды греческих философов и впервые влюбляется. Но мирная жизнь длится недолго: алчный наследник из соседнего города угрожает деревне войной, и лишь Эвмен, пойдя на хитрость, достойную самого Одиссея, может спасти свой новый дом.

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