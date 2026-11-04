Вехи истории. Том 1

0 отзывов
Вехи истории. Том 1 манга
9%
  • Historie. Vol.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-15092
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Historie
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 428
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сэйнэн, Приключения и Исторический
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Ивааки
  • ISBN: 978-5-907576-65-0
  • Дата выхода: Декабрь 2026
Вехи истории
Том 1
Том 2
Тома 1-2

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
1 090 ₽
990 ₽
Цена по предзаказу Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

«Вехи истории» — масштабная историческая эпопея Хитоси Ивааки, известного в России по новаторской манге «Паразит». События разворачиваются в Древней Греции в IV веке до нашей эры, в центре сюжета оказывается реальная историческая личность, Эвмен из Кардии, известный полководец и личный секретарь Александра Македонского. Хитоси Ивааки превращает биографию Эвмена в захватывающий роман о становлении и взрослении. «Вехи истории» сочетают скрупулёзно воссозданные исторические детали с глубокими и проработанными персонажами, а сюжет балансирует между личными драмами и эпическими баталиями.

Юный Эвмен растёт в богатой семье в греческом городе Кардия и получает классическое образование. Его отличают пытливый ум и страсть к чтению, поэтому долгие часы он проводит в домашней библиотеке. Казалось бы, Эвмену можно не переживать за своё будущее, но случайная встреча со скифским рабом кардинально изменит его жизнь.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)