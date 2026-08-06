Токийские Мстители. Том 15.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Как бы Такэмити ни пытался спасти Майки, все упирается в историю его брата Синъитиро Сано, путешественника во времени, который пожертвовал ради младшего брата всем. Другой важнейшей фигурой в этой трагедии оказывается как будто ничем не примечательный Харутиё Сандзу, которому известно о прошлом и будущем слишком многое. Впереди финальная битва Такэмити и его друзей. Удастся ли им справиться с темным началом Майки и действительно спасти всех?
Содержит заключительные три тома: 29, 30,31.