Токийские Мстители. Том 15.

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Токийские Мстители. Том 15. манга
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Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 595 ₽
1 490 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Как бы Такэмити ни пытался спасти Майки, все упирается в историю его брата Синъитиро Сано, путешественника во времени, который пожертвовал ради младшего брата всем. Другой важнейшей фигурой в этой трагедии оказывается как будто ничем не примечательный Харутиё Сандзу, которому известно о прошлом и будущем слишком многое. Впереди финальная битва Такэмити и его друзей. Удастся ли им справиться с темным началом Майки и действительно спасти всех?

Содержит заключительные три тома:  29, 30,31.

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